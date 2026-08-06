وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية هامة اليوم بميناء السخنة حيث كان في استقبال الوزير ، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية واللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحرى .

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة حيث استمع الى شرح من اللواء محمد خليل عن مستوى تقدم الاعمال داخل المبنى الإداري حيث أكد مدير المشروع على جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق و يضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء كما اطلع الوزير على معدلات التشغيل والتداول في محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1)، أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، والتي يديرها تحالف (Hutchison Ports – CMA CGM – COSCO Shipping)، والتي تم تشغيلها تجاريًا منذ منتصف يناير الماضي والتي شهدت تزامنا مع الجولة التفقدية لوزير النقل استقبال المحطة للسفينة CSPC JADE (IMO: 1048346) التابعة لخط COSCO، وتنفذ أعمال تفريغ (1,317) حاوية وشحن (816) حاوية ، واطمأن الوزير على انتظام سير العمل بالمحطة، والتي استقبلت حتى تاريخه 24 سفينة تابعة لعدد من الخطوط الملاحية العالمية، بواقع 13 سفينة لخط CMA CGM، و9 سفن لخط COSCO Shipping، وسفينتين لخط OVP.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أنها محطة آلية بالكامل تُدار وفقًا لأعلى المعايير العالمية بواسطة مشغل عالمي، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، في إطار خطة الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

بعدها اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع حيث يبلغ إجمالى مساحة الميناء يبلغ 29 كم2 و تشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة وتشهد تلك الاعمال تقدمًا كبيرا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع ، ففيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18م ، تم الانتهاء بنسبة 100% ، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم ، وفي إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، تم متابعة أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم والتي تشمل رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، وكذلك خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع

كما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، إلى جانب إكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 ، واكد الوزير على ان مايجري في هذا المشروع هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية

من جانبه صرح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تضع تطوير المواني التابعة لها في مقدمة أولوياتها؛ وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمواني ومضاعفة أحجام التداول لا سيما في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًّا، مما يتطلب العمل على قدم وساق لاستغلال الموقع الاستراتيجي لمواني الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر مما يجعلها نقطة التقاء محورية تستطيع تقديم كافة الخدمات والأنشطة اللوجستية، مؤكدًا دعم الهيئة المستمر لجميع المستثمرين لتذليل العقبات وإنجاز المشروعات الجاري إنشائها وفق المخططات الزمنية المستهدفة، خاصة في ظل الجاهزية الكبرى التي تتمتع بها الهيئة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومنظومة الشباك الواحد، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المؤهلة، مما يعزز خطط الهيئة لتوطين الصناعة والخدمات اللوجستية في القطاعات المستهدفة.