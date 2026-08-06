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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى وفاة سناء مظهر.. تألقت في السينما والتليفزيون.. وحكاية اعتزال فرضتها الأحزان

ذكرى وفاة سناء مظهر.. نجمة تألقت في السينما والتليفزيون ثم ابتعدت عن الأضواء بعد رحيل شريك العمر.. رحلة فنية حافلة بالأعمال
ذكرى وفاة سناء مظهر.. نجمة تألقت في السينما والتليفزيون ثم ابتعدت عن الأضواء بعد رحيل شريك العمر.. رحلة فنية حافلة بالأعمال
أوركيد سامي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سناء مظهر، إحدى نجمات الفن المصري اللاتي تركن بصمة مميزة في السينما والدراما التليفزيونية، بعدما قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة من الأعمال التي رسخت مكانتها لدى الجمهور، قبل أن تتخذ قرار الابتعاد عن الساحة الفنية، لتعيش سنواتها الأخيرة بعيدًا عن الأضواء، متأثرة برحيل زوجها الذي كان يمثل شريك حياتها وسندها الأكبر.

ولدت سناء مظهر في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني في فترة الستينيات، حيث لفتت الأنظار بجمالها الهادئ وأدائها الرصين، وهو ما أهلها للمشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية إلى جانب كبار نجوم الفن في مصر. وتميزت بقدرتها على تجسيد الشخصيات الاجتماعية والرومانسية، كما استطاعت أن تقدم أدوارًا متنوعة أكسبتها احترام النقاد ومحبة الجمهور.

وخلال مسيرتها، شاركت في عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا، إلى جانب حضورها اللافت في الأعمال الدرامية، حيث كانت حريصة على اختيار أدوار تضيف إلى رصيدها الفني، بعيدًا عن تكرار الشخصيات أو السعي وراء الانتشار السريع.

ورغم نجاحها الفني، فضلت سناء مظهر أن تمنح حياتها الأسرية مساحة كبيرة من الاهتمام، وكان زوجها يمثل محورًا أساسيًا في حياتها، إذ جمعت بينهما علاقة اتسمت بالمودة والاستقرار لسنوات طويلة، قبل أن تتلقى صدمة رحيله، وهو الحدث الذي ترك أثرًا نفسيًا عميقًا عليها.

وبعد وفاة زوجها، قررت الابتعاد تدريجيًا عن الساحة الفنية، مفضلة حياة الهدوء بعيدًا عن عدسات الكاميرات والظهور الإعلامي، ولم تعد تشارك في أعمال جديدة، مكتفية بما قدمته طوال سنوات عطائها، لتظل ذكراها مرتبطة بالأعمال التي تركتها في ذاكرة المشاهدين.

ورغم غيابها عن الأضواء، لم تغب سناء مظهر عن ذاكرة جمهورها، إذ يحرص محبوها في كل عام على استعادة محطات من مشوارها الفني، والتذكير بالأدوار التي قدمتها، والتي عكست موهبتها وحضورها الهادئ على الشاشة.

وفي ذكرى وفاتها، يستعيد جمهور الفن مسيرة فنانة اختارت أن يكون حضورها قائمًا على جودة ما تقدمه، وأن يكون رحيلها عن الساحة الفنية قرارًا شخصيًا ارتبط بظروف حياتها الخاصة، لتبقى أعمالها شاهدًا على مرحلة مهمة من تاريخ الفن المصري، ولتظل واحدة من الفنانات اللاتي تركن أثرًا واضحًا رغم ابتعادهن المبكر .

سناء مظهر اخبار الفن نجوم الفن

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