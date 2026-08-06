قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي محافظ المنوفيَّة لبحث دعم جهود الأزهر في بناء الوعي الديني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

التقى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفيَّة، بمقرِّ ديوان عام المحافظة؛ لبحث عددٍ مِنَ القضايا المرتبطة بالعمل الدعوي والتوعوي، وسُبُل دعم الجهود الرامية إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المتغيِّرات الفكريَّة والثقافيَّة، والاستفادة من إمكانات المحافظة في الوصول بالرسالة الدعويَّة إلى مختلِف فئات المجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب، نائب المحافظ، والدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزيَّة لمنطقة المنوفيَّة الأزهريَّة، والشيخ  هشام عمَّار، مدير عام منطقة الوعظ بالمحافظة.

وتناول اللقاء آليَّات تطوير الأداء الدعوي بالمحافظة، وتعزيز التكامل بين جهود وعَّاظ الأزهر الشريف والجهات المعنيَّة؛ بما يتيح معالجة القضايا التي تشغل المجتمع بصورة علميَّة رشيدة، ويُسهم في ترسيخ القِيَم والأخلاق، وتعزيز قدرة الشباب على التمييز بين الأفكار الصحيحة والدعاوى المنحرفة.

بناء الإنسان وصيانة وعيه في مقدِّمة أولويَّات شيخ الأزهر 

وأكَّد الدكتور محمد الجندي -خلال اللقاء- أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، يضع بناء الإنسان وصيانة وعيه في مقدِّمة أولويَّاته؛ من خلال خطاب دعوي يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، ويقدِّم للناس إجاباتٍ منضبطةً عن القضايا المستجدَّة التي تمسُّ حياتهم.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ العمل الدعوي في المرحلة الراهنة يحتاج إلى قراءة دقيقة لواقع المجتمع وتحوُّلاته، وإلى تطوير مستمر في أدوات التواصل مع الجمهور؛ بما يضمن تقديم المعالجة الشرعيَّة للقضايا المعاصرة بصورة واعية وقريبة من الناس، مشيرًا إلى أنَّ دور الوعَّاظ يمتدُّ إلى الإسهام في بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومعالجة الإشكالات الفكريَّة والسلوكيَّة التي تواجه أفراد المجتمع.

وأعرب فضيلته عن تقديره لما يقدِّمه محافظ المنوفيَّة من دعم لجهود الأزهر الشريف ووعَّاظه بالمحافظة، مشيرًا إلى أنَّ تخصيص مقرٍّ للجنة الفتوى بمجمَّع المصالح التابع للمحافظة، إلى جانب توفير صالة لاستقبال المواطنين والزائرين، يمثِّل دعمًا مهمًّا لتيسير أداء اللجنة لمهامها، وتعزيز قدرتها على تقديم الإرشاد الشرعي وخدمة المواطنين في إطارٍ مِنَ التنظيم والفاعليَّة.

من جانبه، رحَّب اللواء عمرو الغريب بفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مُقدِّرًا الدَّور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دعم منظومة الوعي، ومشيدًا بجهود وعَّاظ الأزهر في المحافظة، كما أكَّد حرص المحافظة على دعم جهود الأزهر، وتوفير المناخ الملائم للقيام برسالته الدعويَّة والتوعويَّة، بما يعزِّز التعاون بين مؤسَّسات الدولة ويخدم أبناء المحافظة.

البحوث الإسلاميَّة أمين البحوث الإسلاميَّة الأزهر محافظ المنوفيَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

لتعزيز الخدمات للمواطنين.. ترسية 12 محلًا تجاريًا وبيع مخبز بمزاد علني بمدينة بدر

بريطانيا

بريطانيا: الدين القومي يتجاوز 3 تريليونات إسترليني وسط ضغوط مالية متزايدة

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بـ 15 مايو

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد