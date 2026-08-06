أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي محافظ المنوفيَّة لبحث دعم جهود الأزهر في بناء الوعي الديني

التقى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفيَّة، بمقرِّ ديوان عام المحافظة؛ لبحث عددٍ مِنَ القضايا المرتبطة بالعمل الدعوي والتوعوي، وسُبُل دعم الجهود الرامية إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المتغيِّرات الفكريَّة والثقافيَّة، والاستفادة من إمكانات المحافظة في الوصول بالرسالة الدعويَّة إلى مختلِف فئات المجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب، نائب المحافظ، والدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزيَّة لمنطقة المنوفيَّة الأزهريَّة، والشيخ هشام عمَّار، مدير عام منطقة الوعظ بالمحافظة.

وتناول اللقاء آليَّات تطوير الأداء الدعوي بالمحافظة، وتعزيز التكامل بين جهود وعَّاظ الأزهر الشريف والجهات المعنيَّة؛ بما يتيح معالجة القضايا التي تشغل المجتمع بصورة علميَّة رشيدة، ويُسهم في ترسيخ القِيَم والأخلاق، وتعزيز قدرة الشباب على التمييز بين الأفكار الصحيحة والدعاوى المنحرفة.

بناء الإنسان وصيانة وعيه في مقدِّمة أولويَّات شيخ الأزهر

وأكَّد الدكتور محمد الجندي -خلال اللقاء- أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، يضع بناء الإنسان وصيانة وعيه في مقدِّمة أولويَّاته؛ من خلال خطاب دعوي يجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، ويقدِّم للناس إجاباتٍ منضبطةً عن القضايا المستجدَّة التي تمسُّ حياتهم.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ العمل الدعوي في المرحلة الراهنة يحتاج إلى قراءة دقيقة لواقع المجتمع وتحوُّلاته، وإلى تطوير مستمر في أدوات التواصل مع الجمهور؛ بما يضمن تقديم المعالجة الشرعيَّة للقضايا المعاصرة بصورة واعية وقريبة من الناس، مشيرًا إلى أنَّ دور الوعَّاظ يمتدُّ إلى الإسهام في بناء الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومعالجة الإشكالات الفكريَّة والسلوكيَّة التي تواجه أفراد المجتمع.

وأعرب فضيلته عن تقديره لما يقدِّمه محافظ المنوفيَّة من دعم لجهود الأزهر الشريف ووعَّاظه بالمحافظة، مشيرًا إلى أنَّ تخصيص مقرٍّ للجنة الفتوى بمجمَّع المصالح التابع للمحافظة، إلى جانب توفير صالة لاستقبال المواطنين والزائرين، يمثِّل دعمًا مهمًّا لتيسير أداء اللجنة لمهامها، وتعزيز قدرتها على تقديم الإرشاد الشرعي وخدمة المواطنين في إطارٍ مِنَ التنظيم والفاعليَّة.

من جانبه، رحَّب اللواء عمرو الغريب بفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مُقدِّرًا الدَّور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دعم منظومة الوعي، ومشيدًا بجهود وعَّاظ الأزهر في المحافظة، كما أكَّد حرص المحافظة على دعم جهود الأزهر، وتوفير المناخ الملائم للقيام برسالته الدعويَّة والتوعويَّة، بما يعزِّز التعاون بين مؤسَّسات الدولة ويخدم أبناء المحافظة.