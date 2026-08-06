قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
البنك المركزي: 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية
خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 11 شخصًا
أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
ضوابط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» بالقانون
الخارجية الباكستانية: ما زلنا منخرطين مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط
بيانات ملايحة : تراجع حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب
بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 3392 مجلس لقراءة البردة الشريفة بالمساجد الكبري

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه، وذلك داخل المساجد الكبرى بمختلف مديريات الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، عقب صلاة المغرب، ضمن برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الوزارة على إحياء المجالس الدينية التي تجمع بين الذكر والعلم، بما يسهم في ترسيخ حالة من الصفاء الروحي لدى المصلين، ويعيد إحياء التراث الإسلامي الأصيل الذي ارتبط عبر العصور بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سيرته العطرة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المجالس تمثل أحد محاور عملها في مواجهة مظاهر الانحراف الفكري، سواء ما يتعلق بالتطرف الديني أو الاتجاهات اللادينية، من خلال تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الإسلام، ويؤكد على قيم الرحمة والاعتدال والتسامح.

الهدف من إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة

وأوضحت أن الهدف من

 إقامة هذه الفعاليات لا يقتصر على الجانب التعبدي فحسب، بل يمتد ليشمل بناء وعي مجتمعي سليم، وتعزيز منظومة الأخلاق، والمساهمة في تشكيل شخصية وطنية متزنة تجمع بين الانتماء الديني والوعي الوطني، بما يخدم استقرار المجتمع وتماسكه.

كما أشارت إلى أن نخبة من الأئمة المتميزين، المعروفين بحسن الأداء وجمال الصوت، سيتولون إحياء هذه المجالس، في خطوة تهدف إلى جذب المصلين وتعميق ارتباطهم بالمساجد، وتحفيزهم على التفاعل مع الأنشطة الدينية التي تجمع بين التأصيل الشرعي والتأثير الروحي.

وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ خططها الدعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج تجمع بين نشر العلم الشرعي وتعزيز الجانب الإيماني، بما يدعم الدور الحضاري للمسجد كمنارة للعلم والهداية، ومركز أساسي في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وتعكس هذه الجهود رؤية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية، والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يسهم في تحقيق التوازن داخل المجتمع.

وزارة الأوقاف قراءة البردة الشريفة مجالس لقراءة البردة الفكر الوسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة

سفيرة البحرين: زيارة جلالة الملك لمصر ركيزة لتعزيز الشراكة والأمن الإقليمي

ارشيفي

زيلينسكي يزعم قصف مصفاتين للنفط في روسيا

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث اليوم تطورات الأوضاع فى جنوب السودان وسط تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد