الأوقاف تنظم 3392 مجلس لقراءة البردة الشريفة بالمساجد الكبري

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه، وذلك داخل المساجد الكبرى بمختلف مديريات الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، عقب صلاة المغرب، ضمن برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الوزارة على إحياء المجالس الدينية التي تجمع بين الذكر والعلم، بما يسهم في ترسيخ حالة من الصفاء الروحي لدى المصلين، ويعيد إحياء التراث الإسلامي الأصيل الذي ارتبط عبر العصور بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سيرته العطرة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المجالس تمثل أحد محاور عملها في مواجهة مظاهر الانحراف الفكري، سواء ما يتعلق بالتطرف الديني أو الاتجاهات اللادينية، من خلال تقديم خطاب ديني متوازن يعكس صحيح الإسلام، ويؤكد على قيم الرحمة والاعتدال والتسامح.

الهدف من إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة

وأوضحت أن الهدف من

إقامة هذه الفعاليات لا يقتصر على الجانب التعبدي فحسب، بل يمتد ليشمل بناء وعي مجتمعي سليم، وتعزيز منظومة الأخلاق، والمساهمة في تشكيل شخصية وطنية متزنة تجمع بين الانتماء الديني والوعي الوطني، بما يخدم استقرار المجتمع وتماسكه.

كما أشارت إلى أن نخبة من الأئمة المتميزين، المعروفين بحسن الأداء وجمال الصوت، سيتولون إحياء هذه المجالس، في خطوة تهدف إلى جذب المصلين وتعميق ارتباطهم بالمساجد، وتحفيزهم على التفاعل مع الأنشطة الدينية التي تجمع بين التأصيل الشرعي والتأثير الروحي.

وشددت الوزارة على استمرارها في تنفيذ خططها الدعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج تجمع بين نشر العلم الشرعي وتعزيز الجانب الإيماني، بما يدعم الدور الحضاري للمسجد كمنارة للعلم والهداية، ومركز أساسي في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وتعكس هذه الجهود رؤية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية، والعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يسهم في تحقيق التوازن داخل المجتمع.