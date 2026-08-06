جنا عمرو دياب تشوق متابعيها لـ أول ألبوم غنائي

كشفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، عن استعدادها لطرح أول ألبوم غنائى فى مشوارها الفنى.

وشوقت جنا عمرو دياب جمهورها للألبوم من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على انستجرام، دون الكشف عن اسم العمل أو موعد طرحه.

وتتميز جنا عمرو دياب بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جنا عمرو دياب ،أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.