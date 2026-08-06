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مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع منظمةاليونسكو، في مجالي التعليم والثقافة، اللذين يعتبران أحد المحاور المهمة على أجندة عمل الحكومة والدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

و رحب رئيس الوزراء بالدكتور خالد العناني، مؤكداً أن تقلده هذا المنصب الأممي الرفيع، كان إشارة واضحة على التقدير الدولي البالغ للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الخبرات المصرية، والثقة في قدرتها على تحقيق الفارق؛ من خلال تدعيم دور منظمة "اليونسكو" المحوري، في دعم التراث الثقافي والإنساني، وتعزيز جودة التعليم.

بدوره .. أعرب العناني، عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره لثقة ودعم الدولة المصرية اللذين كانا خير داعم وسند له وصولاً لهذا المنصب الرفيع، مؤكداً أن الخبرة المكتسبة في سنوات العمل بالوزارة أكسبته القدرة على التعامل في الملفات المختلفة ذات الصلة بالمنظمة.

كما أكد المدير العام لمنظمة اليونسكو؛ الدور المهم الذي تضطلع به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، مشيداً بجهودها في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وأشار إلى أن هناك آفاقاً جديدة لدعم المشروعات المُشتركة في العديد من المجالات، مُوضحاً أنه سيتم التعاون مع مصر في مجالات تطوير التعليم الفني، وتدريب المعلمين ورفع قدراتهم، إلى جانب التعاون في مجال تعزيز الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ولفت العناني، إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون في القارة الإفريقية بالتنسيق مع الدولة المصرية، من خلال طرح مبادرات ثقافية وتعليمية متنوعة، منها مبادرة نقل تجربة تشييد المتحف الكبير للدول الإفريقية، لحفظ التراث الإنساني للقارة، وكذا مساعدة تلك البلدان على إحياء الحرف التقليدية، ودفع مجالات التعليم الفني لإعداد الكوادر المدربة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التعاون منظمةاليونسكو خالد العناني

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