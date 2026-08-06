بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تفاصيل طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية جديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.

وأوضح أن هذه الطروحات تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، كما تعكس توجه الدولة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تلبي الاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المعلومات حول الطرح الجديد لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، والمقرر الإعلان عنه خلال شهر، موضحةً أن مدة الإيجار للوحدات المطروحة تمتد إلى 3 سنوات مع إمكانية تجديدها لمدة إيجارية إضافية أخرى، حيث يشمل الطرح 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 م2 موزعة على 16 محافظة، هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح)، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 م2 بمحافظة المنيا.

كما يتضمن الطرح، 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 م2 في 15 مدينة جديدة هي: (أكتوبر الجديدة، ١٥ مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا)، و650 وحدة بمساحة 75 م2 في 3 مدن جديدة، (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة).

ويشمل الطرح أيضًا، 3280 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمساحات تتراوح بين 96 م2 و100 م2، موزعة على 11 محافظة، هي: (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات أنه من المقرر أيضًا خلال شهر طرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة، مشيرةً إلى أن جميع الوحدات المطروحة منفذة بالكامل، كما أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، إلى جانب سداد مصروفات الصيانة المستحقة وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

وأكدت الإنفوجرافات أنه سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز وفقًا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط.

كما سيتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع إتاحة التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط التي ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والوحدات المطروحة، وكافة الضوابط المنظمة لعملية الطرح.