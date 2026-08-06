وكيل بيزيرا يبلغ الزمالك برغبة اللاعب في الرحيل.. والإدارة تطالبه بالعودة

كشف أحمد عبد الباسط أن وكيل خوان بيزيرا أبلغ مسؤولي الزمالك، عبر وسطاء، بتمسك اللاعب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مطالبًا بموافقة النادي على احترافه في ظل اهتمام نادي شباب أهلي دبي بالتعاقد معه.

بيزيرا

وأضاف أن رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة جاءت بالتزامن مع وجود اهتمام جاد من شباب أهلي دبي، وهو ما دفع وكيله إلى نقل موقفه لإدارة الزمالك، في انتظار حسم الملف خلال الأيام المقبلة.

وفي المقابل، طلب مسؤولو الزمالك من بيزيرا العودة إلى القاهرة وعقد جلسة مع إدارة النادي لمناقشة مستقبله، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق.