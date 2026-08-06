يا مصر بتعمليها إزاي.. خالد طلعت ينتقد تفاوت ملاعب الأهلي والزمالك بالدوري

أثار الإعلامي خالد طلعت الجدل بعد مقارنة عدد المباريات التي سيخوضها الأهلي والزمالك داخل القاهرة وخارجها في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن هناك فارقًا واضحًا بين الفريقين في توزيع الملاعب.

الدوري المصري

وأوضح طلعت أن الأهلي سيخوض 19 مباراة، منها 16 مباراة في القاهرة، ومباراتان فقط على ملعب المنافس أمام غزل المحلة والجونة، بالإضافة إلى مباراة أمام المصري على ملعب برج العرب باعتباره ملعبًا محايدًا.

في المقابل، أشار إلى أن الزمالك سيخوض 12 مباراة فقط في القاهرة، مقابل 6 مباريات على ملاعب المنافس أمام غزل المحلة، وبترول أسيوط، والجونة، وسموحة، والقناة، وسيراميكا، إلى جانب مباراة المصري في برج العرب.

واختتم خالد طلعت منشوره بتساؤل ساخر: "يا مصر بتعمليها إزاي؟"، مؤكدًا أن الوضع نفسه تكرر أيضًا خلال الموسم الماضي، في إشارة إلى ما يراه تفاوتًا في توزيع الملاعب بين الفريقين.

وتأتي هذه المقارنة عقب إعلان قرعة الموسم الجديد للدوري المصري 2026-2027.