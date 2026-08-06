خلاف على شراء منزل.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة رشيد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص وتبادل السباب بينهم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أغسطس الجاري، تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص، وطرف ثان يضم 4 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأضافت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين الطرفين حول شراء أحد المنازل الكائنة بذات الدائرة، حيث تطورت إلى تعدي الطرفين على بعضهما بالضرب والسب دون وقوع إصابات، فيما أقدم أفراد الطرف الأول على رشق سيارة ملاكي مملوكة لأحد أفراد الطرف الثاني بالحجارة، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.