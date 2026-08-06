Waymo‏ ‏تفتح خدمة التاكسي ذاتي القيادة للجميع في دالاس دون قائمة انتظار

وسعت شركة Waymo نطاق خدماتها في الولايات المتحدة بعدما ألغت نظام قائمة الانتظار لخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة دالاس، لتصبح الرحلات متاحة بشكل مباشر لجميع السكان والزوار عبر تطبيق الشركة.

وبموجب التحديث الجديد، أصبح بإمكان المستخدمين تحميل التطبيق وطلب سيارة ذاتية القيادة فورا، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق أو انتظار الموافقة، بعد أن كانت الخدمة منذ فبراير الماضي مقتصرة على مجموعة محدودة من المستخدمين.

ويأتي القرار ضمن خطة الشركة لتوسيع انتشار خدمات النقل الذكي، بعد نجاح مراحل التشغيل التجريبية التي بدأت العام الماضي باختبار المركبات على الطرق العامة، قبل إطلاق الخدمة التجارية خلال عام 2026.

ورغم إتاحة الخدمة على نطاق واسع، لا تشمل الرحلات حتى الان مطار Dallas Love Field، حيث تواصل الشركة إجراء الاختبارات اللازمة تمهيدا لإدراج المطار ضمن نطاق التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد Waymo في إدارة أسطولها بمدينة دالاس على شراكة مع Avis Budget Group، التي تتولى أعمال شحن المركبات الكهربائية وصيانتها وإدارة مراكز التشغيل لضمان استمرارية الخدمة.

وخلال المرحلة التجريبية، سجل نحو 150 ألف مستخدم للاستفادة من الخدمة، وهو ما شجع الشركة على إلغاء قائمة الانتظار، كما فعلت سابقا في مدن أميركية أخرى مثل فينيكس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بعد اكتمال مراحل الاختبار.

وكانت Waymo قد أوقفت تشغيل سياراتها مؤقتا في مايو الماضي بعدد من المدن، بينها دالاس وهيوستن وسان أنطونيو وأتلانتا، بسبب تحديات واجهت أنظمة القيادة الذاتية أثناء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأكدت الشركة أنها أجرت تحديثات على أنظمة التشغيل، مع استمرار مراقبة الأحوال الجوية بشكل لحظي، مشيرة إلى أنها قد تقلص نطاق الخدمة أو توقفها مؤقتا في حال سوء الأحوال الجوية أو صدور تحذيرات من الفيضانات، حفاظا على سلامة الركاب.

ويمثل فتح الخدمة أمام جميع المستخدمين في دالاس خطوة جديدة في استراتيجية Waymo لتوسيع شبكة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتعزيز حضورها في سوق النقل الذكي، تمهيدا للتوسع في مدن وأسواق جديدة داخل الولايات المتحدة وخارجها.