ترامب: الطريق إلى اتفاق مع إيران ليس عبر قتل المزيد من الناس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا تتمثل في "قتل المزيد من الناس"، في إشارة إلى تفضيله استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع سياسة الضغط، وذلك في ظل تحركات مكثفة لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملفات الأمنية والنووية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر في منطقة الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد جولة من الاتصالات والمفاوضات التي وصفها بأنها كانت "إيجابية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى إمكانية التوصل إلى تفاهم مع إيران إذا أبدت الأخيرة استعداداً لتقديم تنازلات متبادلة.

وفي المقابل، شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن تحتفظ بخيارات أخرى إذا تعثرت المفاوضات، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة يبقى خياراً مطروحاً لكنه ليس الخيار المفضل، حسب رويترز.

وتعكس هذه التصريحات تحولاً في الخطاب الأمريكي نحو إعطاء مساحة أكبر للحلول السياسية، خاصة بعد أشهر من التصعيد العسكري الذي أدى إلى خسائر بشرية ومخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ويعتمد نجاح أي اتفاق سيعتمد على قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، لم تصدر طهران تأكيدات رسمية تتطابق بالكامل مع الرواية الأمريكية بشأن تقدم المفاوضات، إذ تشير مواقف إيرانية إلى استمرار وجود قضايا خلافية تحتاج إلى مزيد من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومع ذلك، تؤكد التقارير أن الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف، وأن سلطنة عُمان تواصل لعب دور الوسيط بين الجانبين، وسط اهتمام دولي واسع بأي انفراجة قد تسهم في خفض التوتر الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس.

وتبرز تصريحات ترامب أن الإدارة الأمريكية تحاول الموازنة بين ممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية من جهة، وترك الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية من جهة أخرى، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي نتائج هذه الجهود وانعكاساتها على أمن المنطقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.