بابارا بارك يستعد لاستقبال محمد صلاح في احتفالية جماهيرية كبرى

تتجه أنظار جماهير طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس، إلى ملعب بابارا بارك، الذي يستضيف الحفل الرسمي لتقديم النجم المصري محمد صلاح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق، في واحدة من أبرز المناسبات التي يعيشها النادي خلال السنوات الأخيرة، وسط حالة كبيرة من الحماس والترقب بين المشجعين.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث ينتظر أن يظهر محمد صلاح للمرة الأولى أمام جماهير طرابزون سبور مرتديًا قميص الفريق، في مشهد يحمل أهمية كبيرة لجماهير النادي التي تترقب بداية مشوار قائد منتخب مصر مع فريقها.

وحرصت إدارة طرابزون سبور على توجيه دعوة مفتوحة إلى الجماهير من أجل الحضور بكثافة إلى ملعب بابارا بارك، مطالبة المشجعين بارتداء قميص الموسم الجديد، للمشاركة في صناعة أجواء احتفالية تليق بالنجم المصري وبالحدث الذي يحظى باهتمام واسع داخل تركيا وخارجها.

ويأمل مسؤولو النادي أن يتحول حفل تقديم محمد صلاح إلى ليلة استثنائية تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب، خاصة بعد مسيرته المميزة وإنجازاته العديدة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما جعل التعاقد معه يمثل حدثًا تاريخيًا بالنسبة للنادي وجماهيره.

ومن المنتظر أن يتضمن الحفل العديد من الفقرات الاحتفالية، قبل أن يتوجه محمد صلاح لتحية الجماهير والحديث إليها لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، في لحظة ينتظرها آلاف المشجعين الذين يستعدون لملء مدرجات الملعب.

ويأتي هذا الحدث ليؤكد حجم الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري داخل مدينة طرابزون، حيث تعيش الجماهير حالة من التفاؤل بأن يقود صلاح الفريق لتحقيق النجاحات والمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، في ظل الآمال الكبيرة المعلقة عليه باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.



