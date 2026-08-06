محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات

شهدت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور التركي على موقع "فيسبوك" زيادة كبيرة في عدد المتابعين، بعدما وصلت إلى نحو 1.9 مليون متابع خلال ساعات، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

طرابزون

وجاءت القفزة في أعداد المتابعين مع حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري التركي، حيث حرص آلاف المشجعين من مصر والوطن العربي على متابعة الحسابات الرسمية للنادي لمتابعة أخبار صلاح وأولى خطواته مع فريقه الجديد.

ويُعد انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور واحدًا من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي، وسط توقعات بأن يساهم حضوره في تعزيز شعبية النادي عالميًا، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال المتابعة الجماهيرية والإعلامية خلال الموسم الجديد.