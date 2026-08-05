أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

العام الدراسي الجديد 2027 .. أكدت التفاصيل المعلنة بشأنه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون أطول من العام الدراسي الماضي 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة .

فبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، مدة العام الدراسي الجديد 2027 ستكون 39 أسبوعًا دراسيًا ، بعد أن كانت مدة العام الدراسي 2026 تبلغ 36 أسبوعًا دراسيًا فقط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في العام الدراسي الجديد 2027 ، يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا (بعد أن كانت 88 يومًا في عام 2026 )، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد 2027 عدد 90 يومًا ( بعد أن كان 84 يوما فقط في 2026)

وبذلك من المقرر ان يصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2027 إلى 183 يومًا بعد أن كان في العام الدراسي 2026 عدد 172 يومًا فقط مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الحكومية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، سيكون يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

الدراسة في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية يختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مشددة على بداية الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.





الدراسة في المدارس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027