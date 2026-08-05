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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

العام الدراسي الجديد 2027  .. أكدت التفاصيل المعلنة بشأنه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون أطول من العام الدراسي الماضي 2026 ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة .

فبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ،  مدة العام الدراسي الجديد 2027 ستكون 39 أسبوعًا دراسيًا ، بعد أن كانت مدة العام الدراسي 2026 تبلغ 36 أسبوعًا دراسيًا فقط

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في العام الدراسي الجديد 2027 ، يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا (بعد أن كانت 88 يومًا في عام 2026 )، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الجديد 2027 عدد 90 يومًا ( بعد أن كان 84  يوما فقط في 2026)

وبذلك من المقرر ان يصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2027 إلى 183 يومًا بعد أن كان في العام الدراسي 2026 عدد 172 يومًا فقط مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الحكومية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ،  سيكون يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

الدراسة في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية يختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مشددة على بداية الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.


 

الدراسة في المدارس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.
     
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