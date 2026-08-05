بتهمة انتحال صفة صحفية.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة أوبر

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مساء اليوم، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ضد الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة واقعة أوبر"، متهمًا إياها بـ"انتحال صفة صحفية".

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ جاء على خلفية تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ظهرت خلالها فتاة تُدعى “شيماء”، تدّعي أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث"، في أثناء مشاجرة بينها وبين سائق سيارة أوبر، وقامت بتصوير مقطع فيديو كررت فيه هذا الادعاء، رغم أنها غير مقيدة بأي من جداول نقابة الصحفيين.

وأوضح أن الواقعة تمثل- بحسب البلاغ- جريمة انتحال صفة صحفي، بالمخالفة لأحكام المواد (65، 103، 115) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن المادة (65) من القانون تنص على عدم جواز ممارسة العمل الصحفي إلا لمن كان اسمه مقيدًا في جداول النقابة، بينما تنص المادة (115) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (65 و103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب "صحفي".

واختتمت النقابة بلاغها بمطالبة النائب العام بسرعة فتح التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.