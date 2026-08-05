رسميا.. "جرويتر فورت" الألماني يضم عمر عبدالمجيد حتى 2028

أعلن نادي جرويتر فورت الألماني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية رسميًا ، اليوم الأربعاء، ضم لاعب خط الوسط المصري عمر عبدالمجيد.



وكشف النادي، في بيان رسمي، عن تعاقده مع لاعب خط الوسط المهاجم لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، مضيفًا أن اللاعب أظهر مهاراته في المباريات الودية للفريق ضد هوفنهايم وفرايبورج وباريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا خاض فترة اختبار مع الفريق خلال الأيام الماضية.



وقال المدير الرياضي للنادي دانيال ماير: "استطعنا تكوين انطباع جيد جدًا عن (عمر)، خاصةً أنه أبدى استعدادًا فوريًا لعرض قدراته هنا خلال الأيام القليلة الماضية.. نراه لاعبًا مميزًا ومتعدد المواهب، قادرًا على إبهارنا بقوته البدنية وحماسه الشديد".



وأشار إلى أن اللاعب يتمتع ببنية جسدية ممتازة، وتلقى تدريبًا فنيًا بشكل جيد كما أنه يرغب في التعلم معنا وإثبات نفسه في عالم كرة القدم الاحترافية.



وعقب انضمامه للفريق، قال عمر عبدالمجيد: "استقبلني الفريق بحفاوة بالغة حتى كلاعب ضيف، والظروف ممتازة، لذا أنا سعيد جدًا بانضمامي للفريق بشكل دائم.. ومقتنع بأنني سأتطور بشكل ممتاز هنا، وأن فورث هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي".



وسيرتدي اللاعب المصري الشاب القميص رقم 18 مع فريق "جرويتر فورت".

