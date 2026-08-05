محافظ بورسعيد يتفقد أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة وحديقة الشاطئ

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد اليوم المنطقة المحيطة بمكتبة مصر العامة وحديقة الشاطئ، لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة، ورفع المخلفات، ونظافة محيط المنطقة، بما يسهم في تحسين المظهر العام والارتقاء بالبيئة المحيطة.

محافظ بورسعيد يشدد على الحفاظ على المظهر الحضاري لإحدى أهم المناطق الحيوية والسياحية بالمحافظة

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عبد العال عبد الباري، السكرتير المساعد للمحافظة

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال رفع المخلفات ونظافة محيط المنطقة، وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية، بما يضمن عودة المنطقة إلى أفضل صورة

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، مؤكدا على ضرورة دفع وتيرة العمل بمشروع التطوير ، كما أكد على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، باعتبارها من أبرز المناطق الحيوية والترفيهية بالمحافظة، بما يليق بالمكانة الحضارية لمدينة بورسعيد ويعكس جهود المحافظة المستمرة في الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.