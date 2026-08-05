محافظ بورسعيد يبحث تطوير مدرسة النصر الفنية للتمريض

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مدرسة النصر الفنية للتمريض، لبحث سبل تطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على حالتها الحالية واحتياجاتها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التعليمية، وحرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفني الصحي.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد.

المدرسة تضم 4 فصول و90 طالبة.. و108 طالبات تقدمن لاختبارات القبول للعام الدراسي الجديد

واطلع محافظ بورسعيد على إمكانيات المدرسة، حيث تضم 4 فصول دراسية، ويبلغ عدد الطالبات المقيدات بها حاليًا 90 طالبة، كما تابع موقف اختبارات القبول للعام الدراسي الجديد، حيث تقدم حتى الآن 108 طالبات، وجارٍ استكمال الاختبارات والإجراءات الخاصة بهن

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مدارس التمريض، باعتبارها أحد الروافد الأساسية لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تدعم المنظومة الصحية.