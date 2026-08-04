ميناء شرق بورسعيد تستقبل السفينة CAPE MIRON بمحطة سكاي بورتس متعددة الأغراض

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة "CAPE MIRON" القادمة من ميناء نواذيبو بموريتانيا، والتي وصلت إلى رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض بالميناء اليوم، لتفريغ شحنة من برادة الحديد تقدر بنحو 170,610 طنًا.

وتعد السفينة من سفن الصب الجاف (Bulk Carrier)، ويبلغ طولها 288.93 مترًا، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 17.7 مترًا، بما يؤكد جاهزية ميناء شرق بورسعيد ومحطة "سكاي بورتس" لاستقبال السفن كبيرة الحجم والتعامل معها بكفاءة تشغيلية.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة "CAPE MIRON" بمحطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض

ويأتي استقبال السفينة في إطار النشاط التشغيلي الذي تشهده محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض، بما يعكس قدرتها على تداول شحنات الصب الجاف بكفاءة، ويعزز من تنافسية ميناء شرق بورسعيد كمركز لوجستي محوري على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على المدخل الشمالي لقناة السويس واتصاله المباشر بخطوط التجارة العالمية.