استمرار حملات النظافة بجميع أحياء بورسعيد للارتقاء بالمظهر الحضاري

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف أحياء المحافظة، وذلك ضمن خطة العمل اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمواصلة الارتقاء بمنظومة النظافة العامة.

جهود متواصلة للحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت الحملات تنفيذ أعمال رفع المخلفات والقمامة، والكنس والتجريد، وتنظيف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان استمرار مستوى النظافة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة بكافة الأحياء بصورة يومية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي لبورسعيد، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.