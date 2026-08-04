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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تحيل موظف حادث الصراف الآلى بإدارة أبوتشت للتحقيق العاجل

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

تابعت مديرية التربية والتعليم بقنا، ما أُثير بشأن واقعة تعطيل عمل ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمثبتة بسور إدارة أبوتشت التعليمية، وما نُسب إلى أحد العاملين من منع المواطنين من استخدامها وفصل التيار الكهربائي عنها.
 

وجّه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتواصل العاجل مع مدير إدارة أبوتشت التعليمية، وأصدر تعليماته بإحالة الموظف المختص إلى الشؤون القانونية، وفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة دون أي تهاون، وفقًا لما تنتهي إليه نتائج التحقيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن أي تصرف من شأنه تعطيل مصالح المواطنين أو الإساءة إلى مستوى الخدمات المقدمة لهم يمثل أمرًا مرفوضًا، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يثبت ارتكابها، وأن الجميع يخضع للمساءلة في إطار القانون، دون استثناء.

وأشار سعد الدين، إلى أن خدمة المواطنين يأتي في مقدمة أولوياتها مديرية التربية والتعليم، وأنها تتعامل بكل شفافية وحسم مع أي وقائع أو شكاوى يتم رصدها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
 

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو يوثق واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أقدم أحد موظفي التربية والتعليم بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، على فصل الكهرباء عن ماكينة صراف آلي ATM، اعتراضًا على دوره في الطابور أمام الماكينة.

وأظهر مقطع الفيديو، استيفاء وشكوى المواطنين من تصرف الموظف، الذى دخل مبنى إدارة أبوتشت التعليمية وفصل فيشة الكهرباء الخاصة بالماكينة، اعتراضا على دوره في الطابور. 
 

قنا إدارة أبوتشت ماكينة الصراف الآلى تعليم قنا فصل التيار الكهربائي إدارة أبوتشت التعليمية أخبار قنا

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