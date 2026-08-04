بالأسماء .. تفاصيل مصرع عامل وإصابة 12 في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لمصرع عامل وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية 8 لمركز المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ،

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية 8 التابعه لمركز المنيا ، وأسفر الحادث عن مصرع عبدالرحمن . م . ع 25 عامًا، فيما أصيب يحيى . ر . ع 32 عامًا، ورضا . م . م 38 عامًا، وبكر . ع . ب 35 عامًا، وعبد الجابر . ف 19 عامًا، وأحمد . ت . ع 41 عامًا، وأحمد . ع . ع 37 عامًا، وسيد . م . ع 32 عامًا، وحسن . م . ع 21 عامًا، وإسحق . ي . ج 36 عامًا، وأحمد . ع . ع 17 عامًا، ومحمود . ت . م 33 عامًا، وطه . م . ع 39 عامًا، وعبدالرحمن . ب. خ، 20 عامًا، وفوزي. ط مقيمون جميعا بإحدى قرى مركز المنيا ، مصابون بإصابات متنوعة بالجسم ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى إيداع جثمان المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .