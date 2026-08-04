محافظ المنيا : 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتمويل ألماني 63 مليون يورو

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ بمركز أبوقرقاص، لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة رفع الصرف الصحي (1)، والمنفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2).

وأوضح المحافظ أن البرنامج يتضمن تنفيذ 7 مشروعات بمحافظة المنيا، تشمل 6 مشروعات للصرف الصحي ومشروعًا لتطوير منظومة مياه الشرب، وذلك ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، الممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك التعمير الألماني (KfW)، بإجمالي تمويل يبلغ 63 مليون يورو، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المدن والقرى.

وأوضح المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل محطتي رفع الصرف الصحي أبوقرقاص (1) و(4) وخط الطرد بمدينة أبوقرقاص، والإحلال والتجديد وإعادة تأهيل محطة رفع شاهين بمدينة المنيا، إلى جانب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى ريدة، ودير عطية،والحواصلية، فضلًا عن إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه شرب أرض سلطان القبلية بمدينة المنيا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تلة بطاقة تصميمية تبلغ 40 ألف متر مكعب يوميًا.

وأكد اللواء عماد كدواني أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتسهم في زيادة معدلات التغطية بالخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين المستوى البيئي والصحي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين، ويواكب جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل أي معوقات لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

