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بالصور والفيديو .. افتتاح متحف الري بالعاصة الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالصور والفيديو .. افتتاح متحف الري بالعاصة الجديدة

متحف الري
متحف الري
حنان توفيق

افتتح اليوم الدكتور هاني سويلم "متحف الري" بالعاصمة الجديدة، بحضور وزراء النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والأوقاف، والرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير.

أكد الدكتور سويلم أن افتتاح متحف الري لا يمثل مجرد إضافة ثقافية أو توثيقية، وإنما يعكس إيمان الوزارة بأهمية الحفاظ على الذاكرة المؤسسية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية التي تستند إليها المؤسسات في تطوير حاضرها واستشراف مستقبلها، مشيرًا إلى أن المتحف يوثق رحلة ممتدة من العمل والعلم والإنجاز في مجال إدارة الموارد المائية، ويجسد ما قدمته أجيال متعاقبة من العلماء والمهندسين والعاملين بالوزارة في خدمة الدولة المصرية.

 وأوضح أن تاريخ مصر ارتبط، على مر العصور، بحسن إدارة مواردها المائية، وأن الوزارة نجحت عبر عقود طويلة في إنشاء وتطوير منظومة مائية متكاملة، وتنفيذ العديد من المشروعات والمنشآت الهندسية الكبرى التي دعمت التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن المتحف يحفظ هذا الإرث الوطني ويقدمه للأجيال القادمة من خلال مجموعة من الوثائق والخرائط والرسومات الهندسية والمقتنيات التي تؤرخ لمسيرة العمل المائي في مصر.

ثقافية متحف الري وزراء النقل لهيئة المتحف المصرى الكبير

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