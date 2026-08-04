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اللوزي : مصر تشارك ببعثة قوية في بطولة البحر المتوسط للملاكمة بإيطاليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللوزي : مصر تشارك ببعثة قوية في بطولة البحر المتوسط للملاكمة بإيطاليا

بطولة البحر المتوسط للملاكمة
بطولة البحر المتوسط للملاكمة
القسم الرياضي

أعلن اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في منافسات بطولة البحر المتوسط، المقرر إقامتها في إيطاليا خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطة الاتحاد لإعداد المنتخبات الوطنية للمنافسات القارية والدولية.

وأوضح اللوزي أن المنتخب الوطني يخوض استعداداته للبطولة من خلال معسكر تدريبي مغلق بمدينة الساحل الشمالي خلال الفترة من 28 يوليو حتى 3 أغسطس، بمشاركة عدد من اللاعبين من مدارس فنية مختلفة يمثلون تركيا، وهولندا، واليونان، والصين، ومالي، وإسبانيا، وروسيا، بما يوفر احتكاكًا قويًا للاعبي المنتخب المصري، ويسهم في اكتساب المزيد من الخبرات الفنية ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق البطولة.


وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب يقوده المدير الفني الكوبي أوليه، ويعاونه المدرب المصري محمد عبد الموجود هيكل، في إطار حرص الاتحاد على توفير أفضل إعداد فني للاعبين.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة:

أمير فرج الكيلاني (وزن 55 كجم).
حسام حسن سيف اليزل (وزن 60 كجم).
عبد الفتاح هشام (وزن 65 كجم).
أحمد محمد عبد الموجود هيكل (وزن 70 كجم).
فارس عادل متولي الشرقاوي (وزن 80 كجم).
يمنى أحمد عياد (وزن 65 كجم).
نبيل علاء الدين حسن (وزن 75 كجم).

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تم تعيين مدير للبعثة يتولى الإشراف الإداري والتنظيمي، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للمنتخب خلال مشاركته في البطولة.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء مجدي اللوزي أن الاتحاد المصري للملاكمة يولي البطولة أهمية كبيرة ضمن برنامج إعداد المنتخب، مشددًا على أن جميع عناصر المنظومة تعمل بأقصى درجات الجاهزية.

وقال: "الاستعدادات تسير على أعلى مستوى، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، والجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، معلقا: نثق في قدرات لاعبينا، ونطمح إلى تقديم مستويات قوية تليق باسم مصر، وأن تكون لنا بصمة واضحة في البطولة من خلال الصعود إلى منصة التتويج وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات."

اتحاد الملاكمة اللواء مجدي اللوزي بطولة البحر المتوسط للملاكمة

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