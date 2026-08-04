بمشاركة بلال.. شوبير مرشح للعودة لقناة الأهلي من جديد | خاص

كشف مصدر داخل قناة النادي الأهلي عن وجود اقتراح مطروح داخل القناة يقضي بعودة الإعلامي أحمد شوبير إلى شاشة قناة الأهلي بداية من الموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة تستهدف إعادة تنشيط المحتوى البرامجي وزيادة نسب المشاهدة، بعد تراجع معدلات المتابعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض حجم الإعلانات مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة القناة تدرس أكثر من تصور لتطوير خريطة البرامج، ويأتي مقترح الاستعانة بالإعلامى أحمد شوبير على رأس هذه الأفكار، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على جذب المشاهدين وتحقيق نسب متابعة مرتفعة، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات الإعلانية.

وأضاف المصدر أن التصور المطروح حتى الآن لا يتضمن عودة أحمد شوبير للعمل بشكل يومي داخل قناة الأهلي، وإنما يقتصر على تقديم الاستوديو التحليلي لمدة يومين أسبوعيًا، مع استمرار ارتباطه الإعلامي وعمله في قناة النهار بصورة طبيعية، دون أن يتعارض ذلك مع التزاماته الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الخطة المقترحة تتضمن إسناد تقديم الاستوديو التحليلي خلال بقية أيام الأسبوع إلى أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، ليكون أحد الوجوه الرئيسية في خريطة القناة الجديدة، بما يحقق حالة من التنوع في المحتوى والاستفادة من خبرات الثنائي في تقديم التحليل الفني ومناقشة ملفات الفريق الأول.

وأكد المصدر أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بصورة نهائية، حيث تناقش إدارة القناة جميع السيناريوهات المطروحة قبل الاستقرار على الشكل النهائي للخريطة البرامجية الخاصة بالموسم الجديد، في ظل الرغبة في استعادة بريق شاشة الأهلي وزيادة التفاعل الجماهيري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، إذ من المنتظر أن تشهد اجتماعات مكثفة لحسم التصور النهائي، سواء بالموافقة على عودة أحمد شوبير وفق الآلية المقترحة أو الاستقرار على بدائل أخرى، بما يخدم أهداف القناة في تطوير المحتوى ورفع نسب المشاهدة وتعزيز العائد الإعلاني.