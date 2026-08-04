نورشيلاند الدنماركي يطلب التعاقد مع مصطفى شوبير.. ما موقف الأهلي؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عرضًا رسميًا من نادي نورشيلاند الدنماركي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت مناقشة رحيل اللاعب.

وقال شوبير إن المدير الرياضي لنادي نورشيلاند، حسام الزناتي، تواصل معه شخصيًا للاستفسار عن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة، إلا أنه أكد له أنه لا يتدخل في شؤون انتقال نجله، وطلب منه التواصل مباشرة مع مسؤولي النادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن النادي الدنماركي دخل بالفعل في مفاوضات مع الأهلي، وقدم عرضًا بلغت قيمته مليون دولار، في ظل حاجة الفريق لحسم الصفقة سريعًا مع انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن عقد مصطفى شوبير يتبقى فيه موسم واحد.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي أغلقت الباب أمام المفاوضات، وأبلغت النادي الدنماركي بأن رحيل مصطفى شوبير بهذا المقابل المالي غير مطروح تمامًا، مؤكدًا أن النادي لا ينوي الاستغناء عن الحارس في الوقت الحالي، حتى مع تقديم عروض مالية أكبر.