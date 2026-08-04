ريال مدريد يغلق الباب أمام العروض السعودية لضم موهبته

لا يزال مستقبل الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو يثير اهتمام العديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة أكثر من طرف في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب.

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا، في تقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فقد تلقى ريال مدريد اتصالات من عدة أندية سعودية للاستفسار عن إمكانية ضم ماستانتونو، إلا أن النادي الإسباني أغلق الباب أمام جميع هذه المحاولات، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب ضمن خططه المستقبلية.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تفكر في انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي، إذ تفضل استمراره داخل أوروبا، مع منح الأفضلية لبقائه في الدوري الإسباني إذا تقرر خروجه على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

كما أشار إلى أن اللاعب يحظى باهتمام من عدد من الأندية الإيطالية، بالتزامن مع تقارير ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى فيورنتينا، في إطار بحثه عن فرصة للمشاركة بصورة أكبر خلال الموسم المقبل.

ويرتبط ماستانتونو، البالغ من العمر 18 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2031، في ظل قناعة إدارة النادي بقدراته، واعتباره أحد أبرز المواهب التي يعول عليها المشروع المستقبلي للفريق.

وخلال الموسم الماضي، شارك النجم الأرجنتيني في 35 مباراة بقميص ريال مدريد بمختلف المسابقات، وخاض 1484 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، إلى جانب صناعة هدف واحد.