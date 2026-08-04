الخارجية القطرية: جهودنا مستمرة لخفض التصعيد في الخليج وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن التركيز في الوقت الحالي هو على خفض التصعيد وفتح مضيق هرمز والمسار الديبلوماسي.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق وما يهم حاليا هو العودة إلى المسار الديبلوماسي لكن نستطيع التأكيد أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وما يهمنا الآن هو عودة المفاوضات ولتحقيق هذا يجب ضمان وقف النار وفتح مضيق هرمز.

وأشار إلى إن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون مع كل دول المنطقة وليس مع دولة أو دولتين.

وذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جهود خفض التصعيد في المنطقة و جدد دعم قطر لمساعي التوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة.

وتابع: موقفنا واضح بأن هناك التزامات على إسرائيل أن تنفذها وفق اتفاق وقف النار بغزة والوسطاء مستمرون بجهودهم لسرعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

واكد أن الأمور الأمنية هامة جدا بالنسبة لتطبيق اتفاق غزة وحماس التزمت بما طلب منها وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها.