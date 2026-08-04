" النفط العراقية": عبور ناقلات محملة بالخام العراقي عبر مضيق هرمز

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم /الثلاثاء/، تفاصيل حركة ناقلات الخام العراقي عبر مضيق هرمز ومسؤوليات نقل الشحنات، مشيرة إلى عبور ناقلات محملة بالخام العراقي عبر المضيق.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقي سليم الركابي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية (مطروح ميناء)"، مشيرا إلى أن الناقلات بعد مغادرتها الميناء تمر عبر مضيق هرمز ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة.

وأوضح الركابي أن عبور ناقلات النفط بعد تحميلها الشحنات عبر مضيق هرمز أمر طبيعي ، إلا أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة، مضيفا أن وزارة النفط العراقية تبيع النفط الخام في الميناء، وبعد ذلك يتولى المشتري مسؤولية نقل الشحنة والتصرف بها.

وأضاف أن الوزارة ليست الجهة المالكة لتلك الناقلات، ولا علاقة لها بحركتها بعد مغادرة الميناء"، موضحا أن بعض الناقلات تحمل شحنات كبيرة قد تصل إلى مليونَي برميل من النفط الخام.