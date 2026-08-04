رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

وجّه التونسي سيف الدين الجزيري رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، معلنًا نهاية رحلته مع القلعة البيضاء، وذلك عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

واستهل الجزيري رسالته بتوجيه الشكر إلى نادي الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي، قائلًا: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لهذا النادي العظيم، الذي كان لي شرف الدفاع عن ألوانه وارتداء قميصه.”

وأشار مهاجم الزمالك السابق إلى أن من أبرز محطات مسيرته مع الفريق تحقيقه لقب الهداف التاريخي للمحترفين الأجانب في نادي الزمالك، معتبرًا ذلك أحد أهم الإنجازات التي يعتز بها خلال مشواره مع الفريق.

وخص الجزيري جماهير الزمالك برسالة تقدير، مؤكدًا أنها كانت الداعم الأكبر له طوال فترة وجوده داخل النادي، حيث كتب: “أتوجه بالشكر إلى جماهير الزمالك الوفية، التي ساندتني في أجمل اللحظات، وكانت دائمًا عاشقة لهذا الكيان الكبير، وسأبقى ممتنًا لكل كلمة دعم، ولكل لحظة عشتها بينكم.”

وأضاف: “هذه هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، ولكل رحلة محطة أخيرة”، معربًا عن فخره بما قدمه بقميص الزمالك، ومؤكدًا أنه يغادر وهو يحمل الكثير من الذكريات الجميلة، ومتمنيًا للنادي دوام النجاح وحصد المزيد من البطولات.

كما وجه الجزيري الشكر إلى زملائه في الفريق، والأجهزة الفنية والإدارية، وجميع العاملين داخل النادي، مؤكدًا أن الاحترام والمحبة سيظلان باقيين رغم انتهاء مشواره مع الزمالك.

واختتم رسالته قائلًا: “أغادر، لكن يبقى الاحترام والتقدير والمحبة، وأتمنى أن أكون قد تركت بصمة تليق بتاريخ هذا النادي وجماهيره.. إلى اللقاء، وكل التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة.