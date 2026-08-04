أحمد صالح: أرفض رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك.. وحسام عبد المجيد وارد ينضم للأهلي

رفض أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، مسألة رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك في الفترة المقبلة حتى لو كان العرض مغريًا.

وقال صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «أرفض رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك حتى لو كان العرض المقدم له خياليًا».

وأوضح قائلًا: «أي لاعب يمتلك عرضًا جيدًا يمكن رحيله إلا بيزيرا لأنه هو المتنفس للفريق»، مضيفًا: «بيزيرا مفتاح لعب رهيب، ولا يوجد لاعب في الزمالك أفضل منه في الفريق حاليًا».

وفي سياق آخر، رأى أحمد صالح أن رحيل محمود حسن تريزيجيه عن النادي الأهلي خسارة كبيرة للفريق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه من الوارد أن يعود حسام عبد المجيد للدوري المصري للانضمام للأهلي.