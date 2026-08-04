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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من تعطل واتساب.. مستخدمون يبلغون عن مشكلة في إرسال الصور والفيديوهات

واتساب
واتساب
يارا أمين

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، من حدوث عطل مفاجئ أثر على بعض خدمات التطبيق، أبرزها تعذر إرسال الصور ومقاطع الفيديو، في حين استمرت الرسائل النصية في العمل لدى بعض المستخدمين.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد مواجهتهم للمشكلة، مشيرين إلى أن الوسائط تظل في حالة “جارٍ الإرسال” دون أن تصل إلى الطرف الآخر، ما أثار حالة من الاستياء بين المستخدمين.

وفي السياق نفسه، رصد موقع Downdetector، المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الإلكترونية، ارتفاعًا ملحوظًا في بلاغات مستخدمي واتساب خلال الساعات الماضية. وأظهر الرسم البياني للموقع قفزة كبيرة في عدد البلاغات بعد منتصف الليل، بعدما كانت البلاغات محدودة على مدار اليوم، وهو ما يشير إلى تزايد شكاوى المستخدمين في وقت متقارب.

ورغم ارتفاع عدد البلاغات، لم تصدر شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب المشكلة أو موعد عودة الخدمة إلى طبيعتها.

ويُعد تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا حول العالم، إذ يعتمد عليه ملايين المستخدمين في تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملفات، لذلك تحظى أي مشكلات تصيب خدماته باهتمام واسع وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واتساب تطبيق واتساب موقع Downdetector Downdetector شركة ميتا

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