قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: إدخال اللجنة التكنوقراطية إلى غزة أول خطوة لتنفيذ المرحلة الجديدة
ننشر تفاصيل فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)
قبل انطلاق الدوري.. ملفات شائكة تنتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي
رابطة الأندية تقترب من إعلان موعد انطلاق الدوري.. الزمالك يدافع عن اللقب والذكاء الاصطناعي يحدد جدول المباريات
بعد قرار صندوق النقد.. تراجع كبير في أسعار الدولار الآن بالبنوك
رئيس رابطة الأندية الإسبانية يُهاجم «إنفانتينو» ويطلب طرده من الفيفا
كارتيرون يدافع عن زيزو: لا يستحق ما تعرض له
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و أعمل على 5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
للراغبين في السفر| شروط استكمال الدراسة خارج مصر 2026.. الضوابط والأوراق المطلوبة
وزير الاستثمار: تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين أولوية للترويج للفرص الصناعية
الزراعة تحذر من الإجهاد الحراري.. وتوجه نصائح عاجلة لحماية الثروة الحيوانية والدواجن
رئيس برشلونة السابق: لهذا السبب لم نتعاقد مع صلاح.. وحمزة عبدالكريم مستقبل الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة من واتساب.. ميزة جديدة ستنقل هذه الرسائل بعيدا عن صندوق الوارد

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب، على اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تنظيم الرسائل الواردة من الشركات الكبرى، وذلك عبر نقلها تلقائيا إلى مجلد منفصل، مما يساعد على إبقاء المحادثات الشخصية بعيدة عن الرسائل الترويجية والتحديثات التجارية.


وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد اعتماد الشركات على منصة واتساب للتواصل مع العملاء، وهو ما أدى إلى ازدحام قائمة المحادثات بالرسائل التجارية.


مجلد جديد باسم "العروض والتحديثات"


وخلال إعلان نتائج ميتا المالية للربع الثاني من عام 2026، كشف الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، عن أن إيرادات بند "الإيرادات الأخرى" ضمن تطبيقات الشركة تجاوزت مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء بشكل أساسي بفضل اشتراكات واتساب وخدمات المراسلة المدفوعة.


وأوضح أن عددا متزايدا من الشركات باتت تستخدم واتساب لإرسال الإشعارات والتحديثات والعروض الترويجية، الأمر الذي جعل إدارة المحادثات أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين.

Offers & Updates


ولمعالجة هذه المشكلة، تختبر الشركة ميزة جديدة تحمل اسم العروض والتحديثات "Offers & Updates"، تقوم بنقل رسائل الشركات الكبرى تلقائيا إلى مجلد مستقل بعد مرور فترة زمنية محددة. 


ووفقا للتقرير، تختبر واتساب حاليا عدة مدد زمنية، تصل إلى 24 ساعة، قبل نقل الرسائل من قائمة الدردشات الرئيسية.
إمكانية تعطيل الميزة


وأكدت واتساب أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في الميزة، إذ يمكن تعطيلها في أي وقت لمن يفضلون إبقاء جميع المحادثات داخل القائمة الرئيسية. 


وعند إيقافها، ستستمر الرسائل التجارية في الظهور ضمن المحادثات المعتادة دون نقلها إلى المجلد الجديد.
وترى الشركة أن المجلد المنفصل سيساعد في تقليل ازدحام صندوق الوارد، مع الإبقاء على العروض والرسائل الدورية سهلة الوصول عند الحاجة إليها.


الاختبار يقتصر حاليا على شركات محددة


وفي الوقت الحالي، تجرى الاختبارات مع عدد محدود من الشركاء الذين يستخدمون منصة “واتساب بيزنس”، بينما لا تشمل التجربة حاليا الشركات الصغيرة أو الحسابات الفردية.
وأشارت ميتا إلى أنها قد توسع نطاق الميزة مستقبلا ليشمل المزيد من الحسابات التجارية المؤهلة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنصة وتحسين إدارة المحادثات الشخصية والتجارية للمستخدمين.

واتساب تنظيم الرسائل العروض والتحديثات اشتراكات واتساب واتساب بيزنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

خوان بيزيرا

إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

بعد رحيل محمد صلاح.. هل انتهى الجيل الذهبي لـ ليفربول؟

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر ..تفاصيل المرور الميداني على 4 أحياء ومراكز بالغربية.. التنمية المحلية: نسعي للتميز في جودة الخدمات الرقمية

الدوري الإسباني

من ليفاندوفسكي إلى جريزمان.. كيف تغيرت ملامح الدوري الإسباني قبل انطلاق موسم 2026-2027؟

بالصور

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد