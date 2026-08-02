مفاجأة من واتساب.. ميزة جديدة ستنقل هذه الرسائل بعيدا عن صندوق الوارد

يعمل تطبيق واتساب، على اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تنظيم الرسائل الواردة من الشركات الكبرى، وذلك عبر نقلها تلقائيا إلى مجلد منفصل، مما يساعد على إبقاء المحادثات الشخصية بعيدة عن الرسائل الترويجية والتحديثات التجارية.



وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد اعتماد الشركات على منصة واتساب للتواصل مع العملاء، وهو ما أدى إلى ازدحام قائمة المحادثات بالرسائل التجارية.



مجلد جديد باسم "العروض والتحديثات"



وخلال إعلان نتائج ميتا المالية للربع الثاني من عام 2026، كشف الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، عن أن إيرادات بند "الإيرادات الأخرى" ضمن تطبيقات الشركة تجاوزت مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا النمو جاء بشكل أساسي بفضل اشتراكات واتساب وخدمات المراسلة المدفوعة.



وأوضح أن عددا متزايدا من الشركات باتت تستخدم واتساب لإرسال الإشعارات والتحديثات والعروض الترويجية، الأمر الذي جعل إدارة المحادثات أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين.

Offers & Updates



ولمعالجة هذه المشكلة، تختبر الشركة ميزة جديدة تحمل اسم العروض والتحديثات "Offers & Updates"، تقوم بنقل رسائل الشركات الكبرى تلقائيا إلى مجلد مستقل بعد مرور فترة زمنية محددة.



ووفقا للتقرير، تختبر واتساب حاليا عدة مدد زمنية، تصل إلى 24 ساعة، قبل نقل الرسائل من قائمة الدردشات الرئيسية.

إمكانية تعطيل الميزة



وأكدت واتساب أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في الميزة، إذ يمكن تعطيلها في أي وقت لمن يفضلون إبقاء جميع المحادثات داخل القائمة الرئيسية.



وعند إيقافها، ستستمر الرسائل التجارية في الظهور ضمن المحادثات المعتادة دون نقلها إلى المجلد الجديد.

وترى الشركة أن المجلد المنفصل سيساعد في تقليل ازدحام صندوق الوارد، مع الإبقاء على العروض والرسائل الدورية سهلة الوصول عند الحاجة إليها.



الاختبار يقتصر حاليا على شركات محددة



وفي الوقت الحالي، تجرى الاختبارات مع عدد محدود من الشركاء الذين يستخدمون منصة “واتساب بيزنس”، بينما لا تشمل التجربة حاليا الشركات الصغيرة أو الحسابات الفردية.

وأشارت ميتا إلى أنها قد توسع نطاق الميزة مستقبلا ليشمل المزيد من الحسابات التجارية المؤهلة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنصة وتحسين إدارة المحادثات الشخصية والتجارية للمستخدمين.