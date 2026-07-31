خدمة واتساب المدفوعة تصل حسابك.. كم تبلغ تكلفتها وماذا تقدم؟

بدأت شركة ميتا في توسيع نطاق إتاحة النسخة المدفوعة الجديدة من تطبيق واتساب، المعروفة باسم WhatsApp Plus، بعد عدة أشهر من الاختبارات، حيث بدأت الخدمة بالوصول إلى مستخدمين في دول إضافية، مع توقعات بتوفرها لشريحة أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت ميتا أن النسخة الأساسية من واتساب ستظل مجانية، وأن الاشتراك الجديد اختياري بالكامل، ولا يؤثر على استخدام التطبيق التقليدي.

وتستهدف خدمة واتساب بلس بشكل أساسي المستخدمين الراغبين في الحصول على خيارات تخصيص إضافية، إذ توفر للمشتركين مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل:

- ثيمات وتصميمات جديدة للتطبيق.

- 14 أيقونة بديلة للتطبيق.

- حزم ملصقات حصرية.

- نغمات رنين مميزة.

- إمكانية تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة بدلا من الحد الحالي البالغ ثلاث محادثات.

- تعديل إعدادات قوائم المحادثات بشكل جماعي.

واتساب بلس الجديد

وتختلف تكلفة الاشتراك حسب المنطقة، حيث يبدأ السعر في أوروبا من نحو 2.49 يورو شهريا (اي ما يعادل 146 جنيها مصريا)، مع إمكانية تعديل الأسعار من قبل ميتا وفقا لكل سوق.

وتتوفر الخدمة حاليا للحسابات الشخصية على واتساب فقط، ولا تشمل تطبيق WhatsApp Business في الوقت الحالي.

وشددت ميتا على أن واتساب بلس الجديد لا علاقة له بالتطبيق غير الرسمي الذي يحمل الاسم نفسه والمتداول عبر الإنترنت منذ سنوات، موضحة أنه إصدار رسمي مدفوع يتم توزيعه عبر متجر Google Play، على أن يصل لاحقا إلى App Store.

وأكدت الشركة أن استخدام النسخة الرسمية آمن تماما، ولا يؤثر على التشفير أو الوظائف الأساسية للتطبيق، بما في ذلك الرسائل والمكالمات.

وأشارت ميتا إلى أن قائمة المزايا الحالية ليست نهائية، إذ تخطط لإضافة المزيد من الخيارات المدفوعة مستقبلا لجعل الاشتراك أكثر جذبا للمستخدمين، مع التأكيد على أن خدمات المراسلة والمكالمات وجميع الوظائف الأساسية في واتساب ستظل مجانية لجميع المستخدمين.