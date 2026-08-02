البنك المركزي ووزارة الخارجية يطلقان مبادرة «حدث بياناتك في مصر» للمصريين العاملين بالخارج

أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مبادرة "حدث بياناتك في مصر"، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، حيث وقع البروتوكول كل من السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ممثلًا عن الوزارة، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد اليوم تحت شعار: "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".

وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في دولة الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه، ثم اعتماده من البعثة، التي تتولى إرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق، قبل تسليمه إلى البنك المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العميل.

تفاصيل المبادرة

وفي هذا السياق، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق هذه المبادرة يجسد التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بتطوير منظومة الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير وصولهم إليها من خلال حلول أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز جهود الدولة في ترسيخ الشمول المالي، وتوطيد الروابط مع المصريين في الخارج.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن المبادرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة "افتح حسابك في مصر"، التي أُطلقت مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما تعكس نهجًا متكاملًا لتطوير تجربة عملاء البنوك من المصريين بالخارج، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء، مع الامتثال للمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

من جانبه، صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بأن توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، من أجل تيسير تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج، من خلال التصديق على صحة توقيع المواطن على نموذج تحديث البيانات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، يأتي استجابةً لطلبات متكررة من جانب المصريين بالخارج، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس 2025.

وأضاف وزير الخارجية أن هذه المبادرة تُضاف إلى العديد من المبادرات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة لصالح أبناء الوطن في الخارج، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى، في إطار توفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المنعقد حاليًا، يناقش المزيد من الخطوات والأفكار والمقترحات التي تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتسهم في تعزيز ارتباطهم بالوطن.

ووجه الدكتور بدر عبد العاطي الشكر إلى البنك المركزي المصري، والجهات المعنية بسلامة التحويلات المالية في مصر، وكذلك إلى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على استجابتهما وتعاونهما في تنفيذ هذه المبادرة، التي تحقق صالح المصريين بالخارج، وتساعد على تيسير معاملاتهم المالية داخل مصر، وتشجعهم على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى داخل البلاد.