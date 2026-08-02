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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبيب بيطري: تربية الحيوانات الأليفة في المنزل آمنة بشروط

تربية الحيوانات
تربية الحيوانات
رحمة سمير

أكد عبدالحليم القصبي أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري جامعة بنها، أن اقتناء الحيوانات الأليفة داخل المنزل يتطلب الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية، مشددًا على ضرورة إجراء فحص بيطري شامل للحيوان قبل إدخاله إلى المنزل، للتأكد من خلوه من الأمراض والإصابات التي قد تؤثر على صحته أو تنتقل إلى أفراد الأسرة.

وأوضح “القصبي” خلال برنامج صباحك مصري، عن قواعد التربية المنزلية للحيوانات الأليفة، أن قرار اقتناء حيوان لا يُعد رفاهية، بل يتطلب قدرة على توفير الرعاية الصحية والغذاء والنظافة والمتابعة الطبية اللازمة، خاصة أن الحيوان يصبح جزءًا من الأسرة بعد وجوده داخل المنزل.

وأشار إلى أهمية اصطحاب الحيوان إلى عيادة بيطرية متخصصة فور اقتنائه، لإجراء الفحوصات اللازمة والتعرف على التطعيمات المطلوبة، موضحًا أن بعض الأمراض قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ومن بينها مرض السعار وبعض الأمراض المرتبطة بالقطط.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتطعيمات الدورية، وفي مقدمتها تطعيم السعار، إلى جانب متابعة صحة الحيوان بصورة مستمرة، وملاحظة أي تغيرات قد تظهر عليه، مثل الإفرازات أو فقدان الشهية أو القيء، مع الرجوع إلى الطبيب البيطري عند ظهور أي أعراض غير طبيعية.

وأكد أن تربية الحيوانات الأليفة ليست خطرة في حد ذاتها، لكنها تحتاج إلى تعامل مسؤول ورعاية منتظمة، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على نظافة الحيوان ومكان إقامته، وتنظيف صندوق الفضلات بصورة مستمرة، للحد من فرص انتشار الأمراض.

https://web.facebook.com/reel/1015238451388382 

القط_والكلاب الوقاية_الصحية الرعاية_البيطرية تربية_الحيوانات_الأليفة سلامة_الأسرة

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