الجذام يعود ويرعـ. ب هذا البلد.. وتحذير من حيوان ينشر المرض

عاد مرض الجذام المعروف باسم هانسن للظهور مجددًا في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات صحية من احتمال ارتباط حيوان الأرماديلو بانتقال العدوى.

وحذر خبراء الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية من تزايد حالات الإصابة بمرض الجذام، مؤكدين أن حيوان الأرماديلو المدرع ذا التسعة أحزمة قد يكون أحد العوامل المرتبطة بانتقال البكتيريا المسببة للمرض إلى الإنسان، رغم أن الإصابة به لا تزال نادرة ويمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

وأظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية تسجيل 17 حالة إصابة بمرض هانسن في فلوريدا منذ بداية عام 2026، بعد تسجيل 26 حالة خلال عام 2025، و20 حالة في 2024، و23 حالة في 2023، مقابل 8 حالات فقط عام 2022، ما يشير إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الإصابة خلال السنوات الأخيرة.

وتعد مناطق وسط فلوريدا من أكثر المناطق التي شهدت انتشارًا للحالات، حيث سجلت مقاطعة بريفارد أكثر من نصف الإصابات التي تم رصدها في الولاية خلال الفترة من 2019 حتى 2022.

ويُعرف الجذام بأنه عدوى بكتيرية تسببها بكتيريا Mycobacterium leprae، وتتميز ببطء تطورها، إذ قد تستغرق الأعراض فترة تصل إلى 20 عامًا للظهور لدى بعض المصابين.

