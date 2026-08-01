قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في نسختها الرابعة..انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في المحافظات اليوم

100 مليون صحة
100 مليون صحة
المحافظات

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» في المحافظات وذلك  في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز صحة المواطنين، وتنفيذًا للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة..

المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» اعتبارًا من اليوم السبت الأول من أغسطس، بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى مراكز المحافظة، في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز صحة المواطنين، وتنفيذًا للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

وأكد المحافظ أن الحملة، التي تُنفذ هذا العام تحت شعار «عام صوت المريض ودعم المرضى»، تعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ووضع احتياجات المريض وتجربته في صميم منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات بجميع منافذ تقديم الخدمة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه إلى الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي توفرها الحملة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين في المدن والقرى، بما يسهم في تعزيز الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض، وتحسين مؤشرات الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، والتثقيف الصحي، إلى جانب خدمات الكشف والعلاج بمختلف التخصصات، وصرف العلاج مجانًا، مع إحالة الحالات التي تستدعي خدمات متقدمة إلى الجهات المختصة، وذلك بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع الفرق الطبية والإدارية أنهت استعداداتها لاستقبال المواطنين منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

المنيا

دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي، تحت عنوان «عام صوت المريض ودعم المرضى»، بمشاركة 240 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية، لتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية. وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات المشاركة، والتي ضمت سيارات الإسعاف والعيادات الطبية المتنقلة وعيادات تنظيم الأسرة، للاطمئنان على جاهزيتها لتقديم الخدمات والوصول إلى المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الفرق المشاركة تضم 180 فريقًا ثابتًا بالوحدات الصحية و60 فريقًا متحركًا، يتم تحريكها إلى الجهات الحكومية والشركات والمصانع ودور العبادة ومكاتب البريد والأسواق والتجمعات والنوادي والمتنزهات، إلى جانب الفرق الموجودة بمستشفيات الإحالة، مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لإنجاح المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرعاية الصحية والوقائية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

مبادرة 100 مليون 

وتشمل خدمات المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، وفحص حديثي الولادة وضعف السمع والأمراض الوراثية، ورعاية كبار السن، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية، إلى جانب مبادرات «صحتك سعادة»، والألف يوم الذهبية، وفحص المقبلين على الزواج، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات العاجلة بالمجان، فضلًا عن خدمات الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

تحسين خدمات المواطنين 

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الخدمات الوقائية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتطعيمات الروتينية للأطفال وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأساسية، إلى جانب القوافل الطبية ومتابعة برامج مراقبة الأغذية وصحة البيئة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة، مشددًا على الإعلان عن أماكن الفرق والعيادات المتنقلة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام، لضمان وصول المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والاستفادة من خدماتها بالمجان.

المنوفية

دشن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" للعام الرابع على التوالي ، تحت شعار " عام صوت المريض ودعم المرضى"، من المركز الصحي بحي غرب شبين الكوم ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة بالمنوفية ، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، سيد شعبان رئيس حي غرب.

 تفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام الطبية بالمركز والمعمل الإكلينيكي ، وإستمع إلي شرح مفصل عن آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة بالمبادرة ، والتي تضم مختلف التخصصات لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية المجانية ، ومنها ( الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام السرطانية ، دعم صحة المرأة ، صحة الأم والجنين ، فحص المقبلين على الزواج ، الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة ، متابعة الأطفال ، إلى جانب خدمات التطعيمات والرعاية الصحية الأولية ) ، مشدداً علي حسن استقبال المواطنين ، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه المبادرة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية ، لتحقيق مستهدفاتها وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار مدير مديرية الصحة إلي أنه يتم تنفيذ أعمال المبادرة  من خلال  فرق طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، مؤكدا أنه تم إعداد خطط عمل متكاملة لتغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة ، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين. 

 وأضاف أن المبادرة تقدم حزمة متنوعة من خدمات الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية ، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو العلاج إلى الجهات المختصة ، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية  أن " 100  يوم صحة " تمثل واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري ، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية  ، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

حملة «100 يوم صحة» مجال الصحة المحافظات المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد الكودي بعد زيادة أسعار الكهرباء

مجلس الوزراء

"معلومات الوزراء": القضايا الصناعية تؤثر في مسارات التنمية الاقتصادية

الأنبا بيمن والأنبا يوأنس

في أجواء أخوية.. الأنبا يؤانس يطمئن على صحة الأنبا بيمن

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد