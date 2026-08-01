في أجواء أخوية.. الأنبا يؤانس يطمئن على صحة الأنبا بيمن

استقبل نيافة الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر، ورئيس دير الشهيد مارجرجس للراهبات المعروف بـ"دير المجمع"، اليوم، نيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، الذي أجرى زيارة أخوية للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته.

وكان في استقبال نيافة الأنبا يؤانس لفيف من الآباء الكهنة والآباء الرهبان، حيث سادت الزيارة أجواء من المحبة الأخوية والفرح، في مشهد عكس روح الشركة والوحدة التي تجمع آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واختُتمت الزيارة بالصلاة إلى السيد المسيح، رئيس رعاة الرعاة، أن يمنح نيافة الأنبا بيمن تمام الشفاء وسرعة التعافي، ويديم عليه نعمة الصحة والعطاء، ويحفظ آباء الكنيسة في خدمتهم المثمرة، لتظل سببًا للبركة وبنيان شعب الله ولمجد اسمه القدوس.