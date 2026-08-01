إصابة شخصين إثر تصادم قطار بتوك توك في منية النصر بالدقهلية

أصيب شخصين، إثر تصادم قطار بـ"توك توك" ، بجوار مضرب الأرز بقرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة ، بوقوع حادث تصادم.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث ، حيث تبين إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة

حيث اصيب كلا من

أحمد عماد حسن فهمي (28 عامًا)، مقيم ميت مرجا بمركز ميت سلسيل، باشتباه كسر في الكتف الأيسر.

محمد عصام عبد العاطي أحمد (36 عامًا)، مقيم ميت سلسيل، باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.