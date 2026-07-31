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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار عقار بدون سكان بقرية جصفا في الدقهلية.. والمحافظ يشكل لجنة لبحث التداعيات

انهيار عقار
انهيار عقار
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واقعة انهيار عقار خالٍ من السكان بقرية جصفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، والمكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، والمقام حديثًا منذ نحو ثلاثة أشهر، والصادر له التراخيص اللازمة.

وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الانهيار يرجع إلى طبيعة وضعف التربة المقام عليها العقار، دون وجود أسباب أخرى ظاهرة حتى الآن، ولم تسفر الواقعة عن أي حالات وفاة أو إصابات، نظرًا لكون العقار خاليًا من السكان وقت حدوث الانهيار.

وكلف محافظ الدقهلية الدكتور سعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بسرعة الانتقال إلى موقع العقار المنهار، والدفع بكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ  بنقل الحدث مباشرة على شاشات مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث تم فرض كردون أمني حول موقع الانهيار، ومنع اقتراب المواطنين من المنطقة المتأثرة لحين انتهاء أعمال التأمين والمعاينة.

ووجه بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة للوقوف على الأسباب الدقيقة للانهيار، ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار والمباني المجاورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الواقعة.

وتؤكد محافظة الدقهلية أن الموقف تحت المتابعة المستمرة من غرفة العمليات المركزية ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وسيتم موافاة المواطنين بكافة التفاصيل في حال ورود أي مستجدات جديدة.

كما تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/  0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو معلومات غير موثقة، وعدم تلقي الأخبار إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والبيانات الصادرة عن غرفة إدارة الأزمة، وسيتم موافاة المواطنين بكافة المستجدات تباعًا وفقًا للتطورات الميدانية.

الدقهلية محافظه عقار ميت غمر

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