بشاكوش.. إصابة أم وأطفالها الأربعة إثر اعتداء الأب عليهم بإحدى قرى الدقهلية

شهدت قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، واقعة اعتداء مؤسفة، عقب قيام أب بالتعدي على زوجته وأبنائه الأربعة باستخدام "شاكوش"، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بقرية صهرجت الصغرى، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة الأم وتدعى، دعاء سعد السيد (36 عامًا)، باشتباه نزيف بالمخ، والأبناء:

حسام محمد إبراهيم أبو الخير (13 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس.



زينب أحمد إبراهيم (15 عامًا)، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجرح بالرأس.

زين أحمد إبراهيم (3 أعوام )، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالرأس.

حور أحمد إبراهيم (6 سنوات)، بجروح بالرأس والوجه.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أجا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.