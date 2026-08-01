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منظومة الخصم المباشر.. خطوة جديدة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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منظومة الخصم المباشر.. خطوة جديدة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات رقابية حديثة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام. 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن منظومة الخصم المباشر تعتمد على بيانات لحظية دقيقة تمكن الجهات المختصة من متابعة المنظومة بشكل مستمر، ورصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، مع التأكيد على الدور المحوري للمواطن في إنجاح منظومة الرقابة.

منظومة تعتمد على البيانات اللحظية

بطاقة التموين 2026

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، أن منظومة الخصم المباشر تستهدف إحداث نقلة نوعية في الرقابة على منظومة الدعم، من خلال توفير بيانات دقيقة بصورة لحظية، تتيح للأجهزة المختصة متابعة الأداء بشكل مستمر، ورصد أي ملاحظات أو مخالفات فور وقوعها.

وأوضح أن هذه الآلية الجديدة تعزز من سرعة اتخاذ القرار، وتسهم في تحسين كفاءة الرقابة، بما يضمن انتظام العمل داخل منظومة التموين.

الحوكمة والشفافية في إدارة الدعم

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وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الحفاظ على الدعم لا يقتصر على توفيره للمواطنين، وإنما يمتد إلى إدارته بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحوكمة، والحد من فرص الخطأ أو أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن البيانات الدقيقة التي توفرها المنظومة تمنح الجهات المعنية القدرة على متابعة الأداء بشكل لحظي، والتدخل السريع لمعالجة أي خلل قبل تفاقمه.

ضمان وصول الدعم والحفاظ على المال العام

تظلمات التموين 2026

وأوضح أبو الغيط، أن وزارة التموين تستهدف من خلال المنظومة الجديدة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، إلى جانب الحفاظ على المال العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار داخل منظومة التموين.

وأكد أن تطوير أدوات الرقابة يأتي ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات أكثر كفاءة ووضوحًا للمواطنين.

المواطن شريك في نجاح المنظومة

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وشدد مساعد وزير التموين ، على أن نجاح أي منظومة رقابية لا يعتمد على الجهات التنفيذية وحدها، بل يتطلب مشاركة فعالة من المواطنين، مؤكدًا أن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في نجاح منظومة التموين، إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن.

ودعا المواطنين، إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، باعتبار أن الرقابة المجتمعية تمثل ركيزة مهمة في دعم جهود الدولة لمكافحة المخالفات وضمان الالتزام بالضوابط.

توفير سلع بجودة عالية وأسعار عادلة

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واختتم أبو الغيط ، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي لمنظومة الرقابة هو تعزيز ثقة المواطن، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات تموينية مستقرة، وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، مع استمرار تطوير منظومة الدعم بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة.

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