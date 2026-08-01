بعد تقديم تظلم بطاقة التموين.. كيف تعرف نتيجة طلبك؟

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن نتيجة تظلم بطاقة التموين، بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التظلمات للمواطنين الذين ظهرت لهم رسالة "غير مستحق" على بطاقاتهم التموينية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنقية منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها بصورة يومية من خلال لجان متخصصة، مع الالتزام بمراجعة المستندات والبيانات الرسمية لكل حالة، مشيرة إلى أن المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم سيتم إعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي.





كيف تعرف نتيجة تظلم بطاقة التموين؟

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إعلان نتيجة تظلم بطاقة التموين سيتم بطريقة سهلة ومباشرة، حيث يتلقى المواطن رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل لديه فور الانتهاء من فحص الطلب والبت فيه.

وأكدت الوزارة أن الرسالة النصية ستوضح موقف الطلب، سواء بقبول التظلم وإعادة تفعيل البطاقة التموينية أو بأي قرار آخر يتعلق بالحالة بعد مراجعة جميع البيانات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات، وعدم إلزام المواطنين بالتردد على مكاتب التموين للاستفسار عن نتيجة التظلم.

لجان يومية لفحص التظلمات

أكدت وزارة التموين أنه تم تشكيل لجان متخصصة تعقد اجتماعات بصورة يومية لفحص طلبات التظلمات والمستندات المقدمة من المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتهدف هذه اللجان إلى سرعة الانتهاء من دراسة جميع الطلبات، مع ضمان تطبيق قواعد العدالة والشفافية، وعدم ضياع حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

كما تعتمد اللجان في عملها على قواعد البيانات الرسمية للدولة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، والتأكد من مدى استحقاق كل حالة للدعم التمويني.



مسؤولية صحة البيانات على المواطن

شددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع بالكامل على مقدم طلب التظلم، مؤكدة أن أي بيانات غير صحيحة قد تؤثر على نتيجة الفحص.

وتتم مراجعة جميع الطلبات إلكترونيًا وربطها بقاعدة البيانات الحكومية، لضمان دقة المعلومات والتأكد من استحقاق الدعم وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

تحديث البيانات أولًا قبل تقديم التظلم

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن أول خطوة يجب على المواطن تنفيذها بعد ظهور رسالة "غير مستحق" هي تحديث بيانات البطاقة التموينية قبل تقديم طلب التظلم.

وأوضح أن رسالة "غير مستحق" تعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، وهو ما يستوجب تحديث البيانات أولًا حتى يتمكن المواطن من استكمال إجراءات التظلم بصورة صحيحة.

طرق تحديث بيانات بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين أكثر من وسيلة لتحديث البيانات، بهدف التيسير على المواطنين، وتشمل:

تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية.

التوجه إلى مكاتب البريد المخصصة لتقديم الخدمة.

الاستفادة من أكثر من 500 مكتب بريد يعمل خلال يومي الجمعة والسبت لتسهيل الإجراءات.

وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم وإرفاق المستندات المطلوبة.

أماكن تقديم تظلمات التموين

خصصت الوزارة شبكة واسعة من المكاتب لاستقبال طلبات التظلم، تضم:

1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية.

412 مركز خدمة تموينية مطور.

وتستقبل هذه المكاتب جميع الطلبات والمستندات الخاصة بالمواطنين، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان المختصة للفحص.

المستندات المطلوبة تختلف حسب سبب الاستبعاد

أوضحت وزارة التموين أن المستندات المطلوبة تختلف من حالة إلى أخرى، بحسب سبب عدم الاستحقاق.

فعلى سبيل المثال، إذا كان سبب الاستبعاد يتعلق بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو أي بيانات أخرى، فيجب تقديم المستندات التي تثبت عدم انطباق سبب الاستبعاد أو توضح أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

ولهذا دعت الوزارة المواطنين إلى مراجعة المستندات المطلوبة بعناية قبل تقديم التظلم، لتسريع إجراءات الفحص.

إعادة تفعيل البطاقة التموينية

أكد أحمد كمال أن المواطن الذي يثبت استحقاقه للدعم بعد انتهاء فحص التظلم سيتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية، مع إرسال رسالة نصية تؤكد قبول الطلب وعودة البطاقة للعمل مرة أخرى.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء جميع الطلبات في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير حصول المواطنين المستحقين على الدعم.



صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي

زفت وزارة التموين بشرى للمواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الدعم، مؤكدة أن إعادة تفعيل البطاقة ستكون اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي.

كما سيحصل المواطن على مقررات شهر أغسطس في موعدها، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه التموينية دون أي نقصان.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بعدم ضياع حقوق أي مواطن يثبت استحقاقه للدعم.

نسبة التظلمات حتى الآن

أوضحت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية.

كما أشار أحمد كمال إلى أن نحو 850 ألف مواطن ظهرت لهم رسالة "غير مستحق"، بينما لا تزال نحو 24 مليون بطاقة تموينية تعمل بصورة طبيعية دون أي مشكلات.

وأكد أن انخفاض نسبة التظلمات يعكس دقة قواعد الاستهداف التي تعتمد عليها منظومة الدعم.

إعلان الحصر النهائي

أوضحت الوزارة أن الحصر النهائي لطلبات التظلم سيتم عقب انتهاء فترة استقبال الطلبات، على أن يتم إعلان الأرقام الرسمية الخاصة بالمنظومة، والتي تشمل:

عدد التظلمات المقدمة.

عدد الطلبات التي تم فحصها.

عدد الحالات المقبولة.

عدد المواطنين الذين عادوا إلى منظومة الدعم.



ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة القائمة على الشفافية وإطلاع المواطنين على نتائج أعمال تنقية منظومة الدعم.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال وفحص تظلمات المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة "غير مستحق"، مع إخطار كل مواطن بنتيجة طلبه عبر رسالة SMS فور الانتهاء من الفحص.

كما شددت على أن كل من يثبت استحقاقه للدعم سيعود إلى منظومة التموين بداية من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إضافة إلى مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصول المستحقين على كامل حقوقهم.