خطوات تقديم تظلمات بطاقة التموين 2026 .. الرابط والطريقة

مازالت وزارة التموين مستمرة في تلقي طلبات التظلم على وقف بطاقة التموين الذي تعرّض له الكثير من المواطنين ويرغبون في إعادة تفعيل بطاقة التموين مجددًا، حيث يمكنك من معرفة خطوات تظلمات التموين2026 والأوراق المطلوبة من خلال السطور التالية ..

وتواصل وزارة التموين الدعم، مراجعة بيانات المستفدين ضمن خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال استبعاد الحالات التى لا تنطبق عليها ضوابط صرف السلع التموينية والخبز المدعم.



تظلمات التموين

وأتاحت وزارة التموين إمكانية التظلم خلال مدة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إيقاف البطاقة،سواء من خلال مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية، مع إرفاق المستندات التى تثبتأحقية المواطن فى الحصول على الدعم، بحسب سبب الإيقاف.

موعد إعادة التفعيل

تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفي حال إثبات استحقاق المواطن للدعم سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية الخاصة به مرة أخرى في الشهر التالي.

سبب وقف بطاقة التموين

سرقة كهرباء.

-التهرب من الضرائب.

-امتلاك سيارة موديل حديث ومسجلة باسمه.

-ملكية خطوط محمول كثيرة وغير محدث بياناتها.

-مُخالفات البناء وعدم التقديم على التصالح فيها.

-ساكني الكمبوندات.

-أسر الطلاب الملتحقين بالمدارس الدولية.

-أصحاب الدخول العليا والرواتب المرتفعة.

كيف تقدم تظلم على بطاقة التموين المتوقفة؟

وكشفت وزارة التموين عن طريقة تقديم تظلمات بطاقات التموين، حيث أكدت الوزارة أن مكاتب التموين بالمحافظات، بالتوازي مع منصة مصر الرقمية، تتسلم طلبات المواطنينالمتضريين من توقف البطاقات، مع أهمية قيام إرسال رقم وتاريخ التظلم مقترنا بسببالحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

نتيجة تظلم التموين

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين بإعلان موعد إعلان نتيجة تظلم التموين خلال مدة لا تتجاوز10 أيام كحد أقصى، بما يضمن سرعة البت في التظلمات وإنصاف المستحقين الحقيقيين.



تظلمات بطاقات التموين 2026

وحددت وزارة التموين آليات وضوابط تظلمات بطاقة التموين 2026 والتي تتمثل في ملئ بيانات استمارة تحديث البيانات والبت في تظلمات المواطنين وفحصها، ونوهت من خلالتعليمات لكل االمديريات بالمحافظات على ضرورة قيام المواطن المتضرر بتحديث بياناتهوتسليم ما يثت ذلك من بيانات الدخل وامتلاك السيارة والحيازة الزراعية، واكتمال تسجيلبيانات استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية.



خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

و إذا تم حذف بطاقتك التموينية أو أحد أفراد أسرتك وتعتقد أنك تستحق الدعم، يمكنك تقديم تظلم لإعادة تفعيلها. إليك الخطوات بالتفصيل والأوراق المطلوبة لضمان قبول التظلم.

أولاً: خطوات تقديم التظلم (خطوة بخطوة)

أتاحت وزارة التموين تقديم التظلمات إلكترونيًا أو ورقيًا عبر مكاتب التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين:

الاستعلام عن سبب الحذف: قبل البدء، قم بزيارة موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية"، أو توجه إلى أقرب ماكينة صرف صرف خبز/سلع لقراءة الرسالة المصاحبة بـ "بون الصرف" لمعرفة سبب الاستبعاد بدقة.

تجهيز المستندات: قم بإعداد الأوراق الرسمية التي تثبت عدم صحة سبب الحذف (على سبيل المثال: إذا كان السبب امتلاك سيارة حديثة، أحضر شهادة من المرور تثبت عكس ذلك).

التوجه إلى مكتب التموين: اذهب إلى مكتب التموين التابع له حاملاً المستندات المطلوبة.

ملء استمارة التظلم: اطلب "استمارة تظلم" من الموظف المختص وقم بملء البيانات بكل دقة، مع كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.



طريقة التظلم من وقف بطاقة التموين

الدخول على استمارة تحديث البيانات من خلال منصة مصر الرقمية ومليء البيانات



لينك تظلمات التموين

يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 عبر الدخول إلى منصة مصر الرقمية، بالضغط على الرابط التالي من هـــــنــــــا.

- ثم يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديثالبيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعمالتموينى.

- فضلا عن قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف الى مركز خدمة العملاءعلى الخط الساخن رقم 19959.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيلالبطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.