أحمد الفيشاوي: بحاول منـ.تحرش وفقدت الشغف بعد وفاة والدتي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن معاناته النفسية بعد رحيل والدته الفنانة الكبيرة سمية الالفي .

وقال أحمد الفيشاوي، في تصريحات تليفزيونية:" بحاول أتعامل مع الحياة، بحاول إني ما انتحرش"، عندي صدمة كبيرة، وأحاول التعامل معها تدريجياً".



وتابع أحمد الفيشاوي:" "بعد وفاة والدتي مبقاش عندي شغف للتمثيل وبحاول أتعايش ومتخلصش من حياتي"

فيلم أحياء أم أموات

وكان قد وقع اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الفيلم الروائي القصير أحياء أم أموات ليعرض في حفل افتتاح الدورة الرابعة يوم ١٠ سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة.

الفيلم يعرض عالميا لأول مرة وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وجيهان خيري ومن تأليف وإخراج آدم حال.

مدة الفيلم ١٤ دقيقة تقريبا ويناقش مشاكل الحياة والتباعد الاجتماعي الناجم عن التكنولوجيا من خلال قصة زوجين تحولت حياتهما الي حالة من الجمود العاطفي والإنساني ويشعران ان التكنولوجيا سرقت منهما مشاعرهما.