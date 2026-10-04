إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»، أن جميع الضيوف والصحفيين الذين يظهرون عبر البرنامج يتحملون مسئولية تصريحاتهم والمعلومات التي يعلنونها، مشددًا على أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف التي يتم ذكرها خلال الحلقات.

وقال إبراهيم فايق إن الصحفيين الستة الذين شاركوا في حلقة أمس أعضاء بنقابة الصحفيين، ويحملون كارنيهات النقابة، موضحًا أن ذلك يرتبط بمسؤوليات مهنية وحقوق وواجبات يجب الالتزام بها عند نقل المعلومات والتصريحات.

وأضاف: «لما يقول معلومة لازم تبقى عارف كمشاهد إن دورنا كإعلام إنك تقول المعلومة على مسؤوليتك، زي ما أنا عملت امبارح»، مؤكدًا أن كل ضيف يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصريحات التي يدلي بها خلال ظهوره في البرنامج.

وشدّد فايق على أن البرنامج يلتزم بإتاحة حق الرد لجميع الأطراف التي يتم ذكرها، قائلًا إن هذا الحق يشمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى جانب أي شخص آخر يتم التطرق إليه خلال الحلقات.

وأوضح أن جميع الأسماء التي وردت في حلقة أمس يحق لها الرد والتعقيب على ما قيل بشأنها، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمامهم لتوضيح وجهات نظرهم.

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته بالإشارة إلى أن حسام حسن وإبراهيم حسن وخالد الدرندلي من حقهم الرد والتحدث بعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتوضيح موقفهم من التصريحات التي تناولتهم، في إطار مبدأ إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهات نظرهم.