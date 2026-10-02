بحضور فينجر.. حسام حسن على رأس المشاركين في مؤتمر استراتيجية الاتحاد الأفريقي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن مشاركة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، في مؤتمر استراتيجية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المقرر إقامته في الرأس الأخضر خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بحضور أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قال في بيان رسمي، إن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المدربين الذين قادوا منتخبات أفريقية خلال منافسات كأس العالم 2026، من بينهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وبوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب، وسيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية.

تفاصيل مؤتمر استراتيجية كاف

وأشار «كاف» إلى أن المؤتمر سيجمع مدربين من الاتحادات الأعضاء الـ54 في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب عدد من أساطير كرة القدم والخبراء الفنيين، لمناقشة سبل تطوير اللعبة في القارة الأفريقية، والاستفادة من التجارب والخبرات الفنية المختلفة.

ومن المقرر أن تبث قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددًا من الجلسات التي ستُعقد في الرأس الأخضر، فيما تُجرى بقية المناقشات بين المدربين والخبراء الفنيين خلف أبواب مغلقة.

وأكد الاتحاد الأفريقي أنه سيعلن في وقت لاحق مواعيد الجلسات التي ستُنقل مباشرة والبرنامج الكامل للفعاليات، التي تستهدف مناقشة مشاركة المنتخبات الأفريقية وإنجازاتها في كأس العالم 2026، التي شهدت حضور 10 منتخبات من القارة السمراء.

مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وتأتي مشاركة حسام حسن في المؤتمر؛ في أعقاب مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، إذ تأهل المنتخب إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة، قبل أن يودع المنافسات عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3، وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير.